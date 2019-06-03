位於南港路二段的東明公宅過去是出租國宅，原預計2月竣工，但因變更設計延至今年7月完工，明年1月底前開放全數700戶入住。北市府都發局表示，「東明公宅」租金將以區域市價85折招租，且比照「健康公宅」將依照申請人家庭年所得不同分級進行租金補貼。

南港「東明公宅」前身台肥國宅建於1984年，全案分為甲、乙、丙3塊基地，其中，甲基地規畫56戶套房、1房型24戶、2房型96戶，12月可開放入住；乙基地則有74戶套房、1房型338戶、2房型74戶、3房型38戶，預計明年1月底前可搬入；丙基地全棟供社會福利機構使用，去年底已開幕使用。

東明公宅700戶住宅中，除了針對弱勢族群保障30％比例之外，也將優先提供東民里、南港里在地區里者，且提供青年創新回饋戶申租，同時提供30％給南港就業者，盼留住在地就業人潮，同時舒緩該區的交通負荷。

都發局都市規畫科長楊智盛補充，國家會展中心二期今年3月已完工，目前合計一、二期將有4500個展覽攤位，加上流行音樂中心、生技園區預計陸續開放，南港今年底可望再提供1萬個就業機會。他指出，未來南港將陸續釋出「小彎公宅」341戶、南港機廠基地約1520戶、台電AR-1公宅等，目標在4年內再提供3175戶公共住宅。

總結而言，南港的東區門戶前期計畫已經告一段落，包括公辦都更、大型商場等5年後就會有基礎輪廓，後續會再整合人行道、空橋，串聯各大場館。

(中時 )