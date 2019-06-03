台南大遠百與台北曲藝團合作，將於15至16日舉辦 「台南大遠百說唱快閃一夏」藝文活動，希望用歡樂讓民眾感受藝文魅力，讓百貨公司不只是商場，也是心靈作息的重要場所。

台南大遠百店長許俊明指出，商場留住客人、提升買氣已經不是單一目標，如今追求的更是融入民眾生活裡。由於現在社會少子化，家長更重視孩子成長，因此台南大遠百積極建構藝文環境，像去年在廣場打造首座「城市沙雕樂園」，今年辦理快閃活動，就是想塑造商場不只是來逛、買東西，也是親子教育與互動最佳場所，藉此成為假日選擇休閒的新地氣。

台北曲藝團葉怡均團長也表示，相聲來自於生活，幽默的口語表達，形成有趣的相聲能調劑生活，還更有樂趣，因此舉辦藝文說唱活動，不管是演出或研習，對於孩子表達力、自信心教育，以及透過口語互動增進親子關係，都將產生極大幫助。

「2019台南大遠百快閃一夏」將於15至16日在大遠百成功店登場，活動有相聲答嘴鼓、音樂舞蹈、有獎問答等。為凸顯快閃好玩之處，演出時段與地點不固定，民眾全憑運氣，只要不期而遇觀賞到說唱快閃演出前100名，即送價值188元義式PIZZA兌換券1張；9日前到台南大遠百臉書「我為相聲狂」活動頁面留言並公開分享，還有機會獲得價值420元的台北大碗茶DVD精選集（限量5套）。

此外，台北曲藝團還將於21日在台南文化中心，演出「2019台積心築藝術季-我為相聲狂」，台南大遠百為了回饋粉絲，從7日端午節當日起至16日止，凡民眾到成功店6F客服中心購票，即可享9折優惠，限量50張。

(中時 )