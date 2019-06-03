重返中華職棒的味全龍隊，計畫在6月14、15日兩天在台中體院舉辦首場職棒選秀測試賽，希望吸引更多好手一圓棒球夢。

味全龍總教練葉君璋指出，本次測試賽希望就先前教練團的觀察報告，透過現場體能測驗和實戰測試來檢視選手實力，最後再以觀察報告和數據應用來挑選出砂礫中的珍珠，本次測試賽還吸引日本獨立聯盟球員報名，計畫混入隊伍中來增強賽事強度。

這次測試賽只要現役甲組成棒隊、黑豹旗64強參賽隊伍或高中木棒聯賽選手，6月10日中午前可以上網免費報名，領隊吳德威廣邀對職棒有憧憬的選手都來報名參加，測試賽表現優秀的球員，會推薦參與中職選秀會。

吳德威並說，希望挖掘更多被埋沒的棒球故事，一些過去欠缺機會或尚未發光的選手，歡迎報名參加測試賽，而於資歷較好的選手，希望除了報名味全龍測試賽，也要報名中職選秀，因此球團會在測試賽仔細觀察，推舉更多人參加中職選秀。

「我們自辦測試賽的目的，只是因為我們籌備組隊的時間比較緊迫。相較其他四隊，我們需要爭取更多看見球員的機會，所以才有本次活動的進行。」吳德威補充，「為了吸引更多好手參加，這次測試賽未收取任何費用，只要報名通過，就有機會吸引味全龍教練團的目光。」

為了提升報名效率、延續科技應，味全龍與STRIKE智慧棒球合作，現場會有各式棒球測試硬體，包含大聯盟規格等級的Trackman系統與STRIKE智慧棒球，可以精準掌握選手除了球技以外的身體素質。

(中時電子報)