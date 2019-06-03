新北市政府在侯友宜上任市長後女力崛起，女性局處首長占了近三分之一，新聞局近日更成為唯一從局長、副局長到科長清一色都是女性主管的局處，不僅女性職員占比高達7成，是市府平均值近2倍，平均年齡也僅36歲，還有不少高顏值美女，男職員私下坦言「賞心悅目」，讓人相當羨慕。

新北市府新聞局近日人事異動，新聞聯繫科科長由股長雷思庭升任，33歲的雷思庭從政治大學台灣史研究所碩士畢業後，先到土城區公所擔任課員，後來才轉調新聞局，到職僅2年11個月的時間，從科員、股長一路升到科長，是市府第2年輕的科長，也恰巧讓新聞局一夕成為女性主管當家的局處。

42歲的新聞局長蔣志薇是市府最年輕的局處首長，她表示，在人事進用上沒有特別留意性別分配，用人的標準與市長侯友宜相同，就是看能力，不分性別和資歷，團隊的女性多、年輕人也多，希望展現活力與創意，翻轉外界對公務員的刻板印象。

雷思庭則低調表示，感謝長官肯定，會繼續努力帶領同仁，讓新聞局業務可以順利推動。

對於主管都是女性，新聞局鍾姓男職員開玩笑說：「代表男生要再加油！」他表示，局裡女性職員工作細心又有活力，同事間不分男女都能互相幫忙，「真要問特別優點，就是上班很賞心悅目吧！」

根據市府統計，市府一級機關女性職員平均占比37％，個別機關除了新聞局女職員占比高，社會局、文化局、衛生局女職員也都占比超過7成。

(中時 )