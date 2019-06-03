名導奉俊昊為南韓抱回影史第一座坎城影展金棕櫚大獎的最新作品《寄生上流》（Parasite），上周四（5／30）在韓開片，挾著得獎超人氣和觀眾的高度期待，不負眾望空降票房冠軍，上映至今穩坐第一名，首4日更累積336萬觀影人次，票房達到291億韓元、相當於7.7億台幣，同時突破本土賣座夯片《與神同行》229萬及《雞不可失》210萬的首4日觀影人次紀錄。韓媒分析其成功關鍵在於「在藝術和商業間取得非常好的平衡，它是一部坎城影展電影，同時也是一部能透過社會議題、愉快的觀影體驗、貧富差距等不同角度，觸及廣大觀眾的電影。」，更推估觀影人次有望突破千萬大關，即將挑戰導演自己的票房大作《駭人怪物》。

《寄生上流》是宋康昊第四度與導演奉俊昊合作。Catchplay提供

6月28日於台上映的諷刺懸疑電影《寄生上流》，韓國開票以來叫好叫座，週末導演奉俊昊帶著主演影帝宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹、張惠珍和李姃垠到戲院向影迷謝票，面對映後觀眾激烈的反應，主創們也難掩開心激動的心情，在對觀眾表達感謝之餘，更異口同聲表示，希望片中對於現實生活中的各種議題能被持續討論下去，導演奉俊昊也不忘提醒：「在座的大家請小心不要爆雷喔。」而本片在網路上亦掀起爆炸好口碑和熱烈討論，不少影迷在短短4天內已二刷大讚「導演在電影裡暗藏的象徵和隱喻，以及每位演員耐人尋味的眼神表情，越看越有趣，絕對值得看兩遍。」

《寄生上流》描述一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊 飾）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植 飾）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均 飾）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中。《寄生上流》將於6月28日全台上映。

(時報周刊)