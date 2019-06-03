端午節即將到來，台中市環保局針對各大販賣熱點，包括飯店、百貨公司、超市及量販店等，抽查351件包裝禮盒，包括糕餅禮盒33件、加工食品禮盒267件、化妝品禮盒6件及酒品禮盒45件，查獲1件加工食品禮盒疑似過度包裝，移由輸入業所在地環保機關處置。

端午節送禮，過佳節也要注重環保，環保局宣導「一多三少」原則，產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少，或選購「台中市綠色包裝認證標章」禮盒商品，以行動支持包裝減量，為環保盡份心力。

環保局長吳志超說，稽查台中市飯店、百貨公司、超市、量販店等包裝禮盒351件，其中1件疑似過度包裝，很多業者包裝採環保及減量設計。

吳志超指出，禮盒製造、輸入及販賣業者，應自行檢視商品的包裝層數與體積比值，糕餅包裝應為3層以下，加工食品、化妝品、酒應為2層以下，外盒體積與內容物體積比值皆應小於1，經查獲違反「限制產品過度包裝」規定者，可處3萬至15萬元。

環保局鼓勵消費者優先選購已取得「台中市綠色包裝認證標章」的177項禮盒，以實際行動支持環保包裝禮盒，促進綠色消費。

環保局表示，首屆「台中購物節」7月10日至8月18日登場，期間到台中消費購物累計滿500元，可上網登錄抽大獎，最大獎項千萬豪宅。

(中時 )