台東南迴「體操教父」董恆毅昨日傳出跌落平台重摔腦部，送醫後仍不治身亡，消息一出，引發外界哀痛。但有媒體報導，董恆毅猝逝，可能跟三高病史加上重摔有關，讓許多患者憂心，難道三高患者較禁不起摔？

三高患者可以安心。不論是心臟科、神經外科還是急診科醫師都說，目前並無研究顯示三高患者的腦部比較脆弱。撞擊是否會致命，最主要的原因還是跟撞擊時的力道、腦內出血情況有關。如果撞到腦幹，造成大出血，不論任何人，都有可能致命。

但三軍總醫院松山分院心臟血管內科醫師劉崢偉提醒，有些三高患者會為了預防心血管阻塞，長期服用抗血小板的藥物（如阿斯匹靈），這類三高患者就比較有可能「禁不起摔」。一旦因跌倒或摔傷導致腦部受傷，就可能會因為凝血功能不佳導致腦部大出血。

劉峥偉建議，患者與其擔心，不如先重新檢視平時用藥。若經醫師評估，尚無心血管阻塞問題，又有長期飲酒、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、服用非類固醇消炎藥等情況，可與醫師討論是否繼續這類藥物，以免對健康的壞處已經大於預防效益。

老人、服用抗凝血劑的病患比較不耐摔。(圖/pixabay)

還有哪些族群禁不起摔?

65歲以上老人、凝血功能異常（如血友病、紫斑症）或正在服用抗凝血藥物的人，也是比較不耐摔的族群。「重摔的病患最怕出血，」雙和醫院急診重症醫學部主任馬漢平說，這類患者平時行動應更加謹慎，如果不小心撞到頭，即使沒有症狀，還是應立即就醫檢查。

因為，「細微的出血一開始通常感覺不明顯，但血塊變大的速度會很快，」馬漢平說，為保險起見，急診醫生也會建議這類患者做電腦斷層確認出血情況。

一個意外就造成猝逝？也可能是有其他潛藏的疾病。(圖/pixabay)

董恆毅跌落的平台只有1公尺高，台中慈濟醫院神經外科主任黃伯仁說，一般來說，如果不是正在進行特別劇烈、高衝擊的動作，這樣的距離應不至於立刻致命。但由於未能了解實際情況，不宜多做臆測。

不過，跌倒後送醫不治的事件頻傳，黃伯仁說，有時候意外其實是其他的疾病的「結果」，而非致命的「原因」。

如急性心肌梗塞、心律不整、腦中風或顱內血管瘤破裂，而造成患者突然失去意識及休克，進而引發跌倒或車禍的意外，這種可能性也要注意。「也不太可能因跌倒把腦動脈瘤撞破，」馬漢平說，腦動脈瘤體積非常小，破裂多半跟血管壓力有關，與外力關係不大。

雖說三高並不見得就會罹患這些疾病，但三高確實是高危險群。因此，與其怕摔，不妨先努力將血壓、血糖與膽固醇控制好，減少意外發生。

(中時電子報)