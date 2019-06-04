位於台中市大肚山旁的弘光科技大學，校園內擁有優良生態環境，約10多年前成為黑冠麻鷺「大笨鳥」的居處，學生們走在校內，時常可見牠在樹下來回走動抓蚯蚓，長期觀察校園生態的通識學院副教授計文德說，黑冠麻鷺已將校園當成家、算是半個弘光人！

校方表示，只要走在校園內的人行道或草叢旁，經常都可以見到1隻體長約50公分的「大笨鳥」，完全不懼生人靠近、拍照，有學生特別觀察「大笨鳥」的生活，直呼「這隻鳥走路的姿勢好逗趣，還會睜大眼睛盯著人看」，有時總忍不住與牠互動，走在校內也會不時尋找「大笨鳥」的蹤跡。

計文德說，這隻學生口中的「大笨鳥」其實就是黑冠麻鷺，牠約10多年前開始出現在校園內，每年春天會開始築巢、求偶，直到產卵並孵化後才離校，數月後又飛回來，研判是因為校園內擁有豐富食源、尤其有牠最愛的蚯蚓，年年吸引牠來生活。

黑冠麻鷺背部為暗紅褐色、有黑色細橫紋，眼先為藍色，其臉部、頸側及胸側也為紅褐色。計文德說，學生們若仔細聆聽，說不定還能聽到「大笨鳥」求偶的聲音。

校方則強調，黑冠麻鷺選擇到弘光科大棲息，顯示此校園適合牠棲息，也成為學生們體驗生態教育的好機會。

(中時 )