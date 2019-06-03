由性格男星齋藤工與永遠的女神松田聖子主演的《情牽拉麵茶》，為第68屆柏林影展「美食單元」閉幕片，亦入選第31屆東京國際影展，陸續於世界40個國家上映。本作為日本與新加坡建交50周年的紀念電影，故事敘述在群馬縣高崎市經營拉麵店的真人（齋藤工 飾），發現過世的父親留下一本關於母親的筆記本，為了尋回過去的記憶，真人決定回到曾和父母一起生活到10歲的新加坡。真人在新加坡與經營肉骨茶店的舅舅重逢，發掘了他從未得知的家族歷史。

殺青時新加坡工作人員拿出松田聖子的專輯請她簽名，嚇了松田聖子一大跳。車庫娛樂提供

齋藤工感慨表示：「我從未如此自然地站在鏡頭前，《情牽拉麵茶》對我而言是相當重要的作品。」常與齋藤工搭檔演出的伊原剛志，這次在戲中詮釋齋藤工的父親，他笑稱：「我們戲外站在一起就像兄弟一樣吧。」伊原剛志和齋藤工在《愛與誠》詮釋同學，在醫療劇中也曾飾演前後輩，這次則詮釋父子角色，對此伊原剛志表示：「真是不可思議的緣分，下次我們會演一對戀人嗎？」齋藤工回說：「好像也剩這條路而已。」展現親暱的默契。

在電影中展現精湛廚藝的齋藤工，據說他在拍攝完這部作品後，也曾自己試著烹煮肉骨茶。齋藤工說：「在收集完材料後，調味是料理的關鍵，後續的收拾工作也相當辛苦，我覺得就跟製作電影一樣。」執導本片的新加坡導演邱金海表示：「齋藤工等日本演員、工作人員都盡心盡力為作品付出，我因為這次的拍攝而找到了友情和慈愛之心，那樣的情感愈來愈深了。」

《情牽拉麵茶》是松田聖子睽違八年接演的電影作品，她飾演新加坡當地的美食部落客「美樹」，為「真人」介紹每道美食的故事。齋藤工表示：「在事前閱讀劇本會聽到松田聖子前輩的聲音時，覺得非常幸福，拍攝時也一直感到相當榮幸能和前輩合作。」

執導本作的邱金海導演，據說是松田聖子的忠實粉絲，他表示：「新加坡工作人員們全是松田聖子的粉絲，殺青時工作人員們全拿出松田聖子的專輯，還排隊請她簽名。」松田聖子回憶起這段插曲，仍驚訝表示：「我嚇了一跳，在此之前大家都很正常地工作，所以我一時反應不過來。」

松田聖子先前因日本巡演不慎扭傷腰與背，但仍負傷至新加坡拍攝《情牽拉麵茶》，邊拍邊接受治療，十分敬業。松田聖子表示：「這是我久違的電影作品，所以感到很緊張，但有齋藤工在旁溫柔地支持我，很感謝他。在如此優秀的導演的指揮下，大家同心協力，讓拍攝環境就像家一樣自在，真的很幸福，很慶幸能參演這部作品。我從這部作品學到如何愛護他人、原諒他人的重要性。」新加坡、日本跨國合作的《情牽拉麵茶》，6月6日在台上映。

(時報周刊)