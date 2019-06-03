▲九天民俗技藝團表演的〈氣吞天下〉技藝。（楊樹煌攝）

▲立委蔡培慧與將在南投舉行5場演出的紙風車藝術團與演出團員。（楊樹煌攝）

從2年前開始，年年邀請紙風車劇團到南投，讓藝術種子落地紮根的立委蔡培慧，今年適逢921震災20周年，決再邀請紙風車藝術團，利用暑假前來南投縣作5場演出，讓南投鄉親「HIGH 一夏！」；今3日在草屯鎮虎山廣場推出精湛的民俗技藝、特技與真火舞團的〈浴火鳳凰〉預演，就受到民眾高度注目，並湧至圍觀。

蔡培慧表示，今年六月份將在南投國姓、埔里、魚池、中寮、草屯等5個鄉鎮的5場演出，預計在7、8、14、15、23日晚上7時開演，安排九天民俗技藝團、即將成真火舞團、臺灣特技團等著名藝術團體擔綱演出，場場精彩，就是要讓大人小孩都能就近欣賞炫麗精彩的表演，提早感受放暑假的雀躍！

今天記者會特邀「九天民俗技藝團」許振榮團長及瑪利亞副團長率隊表演〈氣吞天下〉，展現廟會陣頭嶄新的藝術形態演繹。國內老牌專業雜技表演團隊「臺灣特技團」也帶來〈千變萬化〉，由團長王動員領軍，演出神秘的川劇雙人變臉。另「即將成真火舞團」由團長郭彥甫帶來以自己燒傷的親身經歷所編成的「浴火鳳凰」舞碼，傳達遇到困難不放棄，堅持到底的精神。

郭團長強調，活動現場絕對會做好完善的安全防護措施，請鄉親放心來看表演。紙風車文教基金會表示，「記者會的3場簡短表演只是序曲，6月7日即將啟動的系列活動，將會帶來更精彩完整的演出，請大家千萬別錯過。」

(中時 )