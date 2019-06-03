土地銀行行員黃金利號召親友，募集了350萬元購置2輛醫療巡迴車贈雲林縣若瑟醫院，讓醫療服務可以趴趴走。（許素惠攝）

小行員捲動大愛！土地銀行行員黃金利深受松喬與畢耀遠2位神父畢生奉獻台灣感動，發起募款，親友熱烈響應，資深藝人周嘉麗、梁又南等人也加入，共募得350萬元購置2輛醫療巡迴車，3日捐雲林若瑟醫院，讓醫療服務可以上山下海。

黃金利表示，他從媒體報導得知若瑟是2位遠從歐洲來的神父所創建，並為台灣偏鄉奉獻了一生最寶貴的歲月，深深感動他，便號召親友傳愛偏鄉，沒想到獲得熱切迴響，募得足夠購買2輛醫療巡迴車的經費350萬元，接下來要再募10萬元，供該院關懷照顧失智長者所用。

周嘉麗自組的「曉水珠心靈之旅」公益團體也積極響應義舉，本土劇明星梁又南、王燦等昨日一起來送愛，周強調，台灣還在呼吸，愛不止息。

若瑟醫院行政副院長林素鉁指出，雲林幅員寬廣，大眾運輸工具不多，縣民就醫往返相當不便，該院近年來致力發展社區健康促進，每天都有醫護人員上山或到沿海提供醫療服務，車輛需求量大，耗損率也非常高，急切需要新醫療服務車，非常感謝黃金利、「曉水珠」。

為了感念松喬及畢耀遠兩神父對台灣的奉獻，院方將2輛新車分別命名為「若瑟松喬號」與「若瑟耀遠號」。

(中時 )