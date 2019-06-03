宋芸樺繼《我的少女時代》為愛勇往直前的「林真心」之後，在新片《我的青春都是你》再次挑戰演出小清新校園女神，昨釋出前導預告與定檔海報，「小雙宋CP」宋芸樺、宋威龍將在這個7月大談浪漫的盛夏初戀。

宋芸樺片中飾演元氣少女周林林，她堪稱三好學生「性格好、人品好、運氣好」，唯一唸書不行，宋威龍飾演的青梅竹馬方予可則是小鎮學霸，兩人成績天差地別，讓宋芸樺天天被「虎媽」王月逼得苦不堪言，她使出妙計惡整方予可，原以為高中畢業就能分道揚鑣，沒想到兩人竟陰錯陽差一起考進全國最高學府最低分的學科畜牧系，大學生活展開，經歷各種誤解、錯過，遲來的初戀終於在不知不覺中萌芽。

《我的青春都是你》前導預告中，宋威龍從「鋼牙宅男」大變身成國民校草，即使被宋芸樺惡整，依然默默守護在她身邊，平時木訥不多話，但關鍵時刻勇敢告白，直球進攻對宋芸樺說「你忘啦，你才是我女朋友啊」，勾起宋芸樺的心動瞬間，最後一句「我的青春除了讀書還有什麼？我的青春都是你」，足以融化千萬少女的心。

《我的青春都是你》由柴智屏、馮凱監製、新銳導演周彤、代夢穎執導，台灣定檔7月5日上映。

(時報周刊)