烏來釣客落水失蹤多日 上午尋獲死者遺體 17:202019/06/03 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警消人員沿著南勢溪往下游搜索。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警消人員沿著南勢溪往下游搜索。（葉書宏翻攝） 50隨陳姓男子上月31日前往新北市烏來區釣魚，家人卻遲遲無法聯繫上，家屬2日向警方報案，警消人員沿著南勢溪往下游搜索，今（3日）上午在南勢溪下游12.3公里處發現陳男遺體，陳男已氣絕多時，警消將進一步釐清死因。 警消2日搜索未果，今（3日）上午再度沿南勢溪搜索，在12.3公里處河床發現陳男屍體，警消將屍體搬上11.5公里處的馬路，通知陳男的家屬前往指認，詳細死因待釐清。 (中時 ) #警消 #公里 #搜索 #南勢溪 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 結合觀光 公益阿罩霧馬拉松開放報名 14:142019/05/30 生活 貫通北京中軸線 8公里看盡800年 04:092019/05/31 焦點新聞 江西廣昌古宅 與劉邦淵源深厚 04:092019/05/31 焦點新聞 有人買就有人偷！ 黑市銷贓管道多 04:092019/05/31 話題觀察 疑久病厭世 老夫妻住處尋短 04:102019/05/31 社會新聞 小貨車翻落20公尺山坡 2男受傷送醫 15:082019/05/31 社會 汙水道水壓爆管 工人1死1傷 04:092019/06/02 社會新聞 頭份中石化工安意外 檢修員遭煤炭掩埋不治 02:532019/06/02 社會 王金平稱 當選總統恢復軍公教警消應得權利 17:402019/06/02 政治 烏來釣客失聯 搜索暫無結果 19:592019/06/02 社會 社會熱門新聞 女醫檢男醫師上摩鐵 辯48分鐘不夠嘿咻 - 社會 監委高涌誠彈劾檢察官 職務法庭狠打臉 - 社會 - 中時 東大門夜市大火燒光半條街 40攤商欲哭無淚 - 社會 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 烏來釣客落水失蹤多日 上午尋獲死者遺體 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。