警消人員沿著南勢溪往下游搜索。（葉書宏翻攝）

50隨陳姓男子上月31日前往新北市烏來區釣魚，家人卻遲遲無法聯繫上，家屬2日向警方報案，警消人員沿著南勢溪往下游搜索，今（3日）上午在南勢溪下游12.3公里處發現陳男遺體，陳男已氣絕多時，警消將進一步釐清死因。

警消2日搜索未果，今（3日）上午再度沿南勢溪搜索，在12.3公里處河床發現陳男屍體，警消將屍體搬上11.5公里處的馬路，通知陳男的家屬前往指認，詳細死因待釐清。

(中時 )