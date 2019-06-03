美籍韓裔女星Ailee(李藝真)2012年在南韓樂壇正式出道，以高亢而充滿爆發力的嗓音聞名，加上外型與風格帶有美式風情，因而被封為「南韓碧昂絲」，是每出片必稱霸排行榜的鐵肺歌后，然今年29歲的她，身材向來不似大多亞洲女星一般纖細，因此出道後受盡輿論壓力，甚至連圈內男前輩都拿這事霸凌污辱她，逼得她以不當的方式瘋狂減肥，卻在最瘦時罹患兩大疾病，反倒陷入人生最低潮。

Ailee出道後，不僅歌喉備受肯定，形象也很良好，沒想到當紅之際遭前男友洩出裸照，但傷她最深的竟是因身材而讓人直接忽視她的才華並批評之，她因此陷入極度低潮，Ailee近來上節目談到這段傷心史，表示當歌手後生活忙碌，常回到家才吃第一餐，因此有了補償心態，養成暴飲暴食的壞習慣，而她因此發胖，但她認為歌手的本份是把歌唱好，所以一開始並不以為意，沒想到不只被酸民批評，連圈內男前輩都口出惡言，污辱她：「妳想早早引退嗎」，讓Ailee備受傷害，同時開始極端的減肥。

Ailee受到各方批評後，以偏激而不健康的方式短時間減去10公斤，沒想到網路上有人惡意將她的照片拉高拉瘦，看起來宛若只有38公斤的體型，待她本尊現身活動現場時，兩相對比之下反倒被攻擊「是不是變胖了」，但其實當時是Ailee人生最瘦的時期，她因此大受打擊，且剛好因聲帶長繭無法唱歌，兩大壓力下讓她罹患憂鬱症，久久無法走出來。

Ailee在節目上吐露心聲，表示自己一直把歌唱實力當成第一目標，因此因為身材飽受批評，讓她對此相當無奈，納悶難道身為歌手比起唱歌，身材管理更重要嗎？同時她也體會到激烈減肥很傷身，所以之後漸漸找到調適的平衡，認知飲食管理的重要性，如今沒在減肥但少量多餐，改掉暴食壞習慣後，已慢慢瘦下來。

(中時電子報)