清水區的高美溼地被國際網站譽為一生必遊一次的景點，歡迎有朋來作客。（陳世宗翻攝）

「利多帶來人氣」。台中市春遊補助優惠專案6月底即將結束，台中市觀旅局長林筱淇3日表示，全市共有300多家旅宿業者參與專案，除週日至週四住宿費政府每房補助500元外，還有超過90家旅宿業者自行提供加碼優惠，包括再折抵住宿費、免費接駁、送下午茶及精美伴手禮等。

林筱淇指出，台中觀光旅遊資源豐富多元，486家各具特色風格的旅館民宿供選擇入住，觀光景點更是聞名中外；如彩虹眷村曾登上英國廣播公司BBC的版面；獲選全國10大自行車經典路線的東豐及后豐鐵馬道，為舊山線鐵道改建而成自行車專用道；還有高美溼地夕陽被譽為一生必遊一次的景點。

林筱淇說，市府推的的春遊補助優惠專案，分為自由行旅客住宿優惠及團體旅遊優惠2大部分，自由行旅客住宿優惠部分，民眾只要在週日至週四間入住參與活動的合法旅宿業，每房可補助500元，每人限1次；入住當日滿18歲至40歲青年住宿東勢區或新社區的民宿，可再多享1次補助機會。

團體旅遊優惠活動部分，凡透過合法旅行社申辦，每團人數10人以上，行程於台中2天1夜以上、住宿中市合法旅宿、遊程經東勢或新社即可參與此方案活動，每人每日獎助500元，每團上限3萬元，若是企業員工旅遊或入住星級旅館，則每團上限5萬元。

林筱淇強調，除住宿優惠，也特別加碼贈送好禮，包括名牌電動機車5輛、電動自行車5輛、LED液晶顯示器、牌紫外線殺菌烘碗機、微電腦微波爐、14吋立扇等各10台，總計數十項大獎等您來拿，請國人一定要把握最後1個月的機會千萬別錯過。

(中時 )