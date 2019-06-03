近日海軍高調推出鼓勵漁船通報外籍或共軍艦艇動態獎勵辦法，並且還明文列出通報獎勵規格，美其名叫「軍民同心」、「全民國防」。然而軍事專家指出，積極運用所有情資來源，本來就是情蒐作業的基本原則，但是如此莽撞對外公佈相關規範，還標出發現各型船艦的賞金，恐怕會治絲益棼、不得要領，漁民也可能橫生枝節惹出麻煩。

中華戰略學會研究員張競受訪指出，透過漁船或商船來搜集週邊海域的軍艦動向，這在二戰期間就有先例，到了冷戰時期，缺乏海外港口的前蘇聯，更是善於運用遠洋漁船作為掩護，駛近美國本土或海外基地附近海域進行情蒐，已是人盡皆知事實。類似情況的北韓，運用漁船在日本海進行諜報工作，也就經常遭到日本與南韓派艦臨檢。大陸也會運用「海上民兵」，以漁船監控與干擾美艦在南海與黃海活動，相關的消息更經常出現在媒體版面。

雖然類似事件時有所聞，但是當事國在面對質疑時，都是矢口否認運用漁船在蒐集、回報情資，這也常情常理，因為運用漁船收集外國船支動向，係屬「諜報活動」，在國際法上，間諜與「戰鬥員」身份不同，戰鬥員遭到逮捕可視為「戰俘」，可得到日內瓦公約保護，然而間諜沒有這種保障，所以各國才如此低調，絕對不會將其端上檯面。

二戰期間英國的「哥曼德」特種部隊，會穿著德軍制服潛入德國佔領區，但執行破壞任務前，會換回英軍制服，表示自己是「戰鬥員」，而非「間諜」。(圖/網路)

張競提到，2010年9月日本在釣魚臺海域扣押中國大陸漁船的事件，就是企圖以該漁船從事間諜活動，做為扣押的正當理由，從這個事例也就提醒我國漁民，在領海之外的作業海域上，千萬不要從事在國際法上會產生爭議活動。就算是熱心通報，也亦是「可做不可說」，哪有敲鑼打鼓公開懸賞的道理？這反而使我國漁民更容易遭到扣船的風險，一但被他國指控從是海域監偵活動而扣押時，對方必定拿出我們海軍的這項通報獎勵 ，到時即使漁民什麼都沒做，也是有理說不清，可謂「跳到海裡也洗不清」了。

對一般人而言，要分辨軍艦並不是容易的事，上為054巡防艦，下為052C驅逐艦。(圖/mdc)

張競指出，其實國軍本身就有相當完善海域監偵能量，各國船隻的動向都幾乎能即時得知，在此時開口向漁民喊話求助，甚至提供獎金懸賞，反而讓人懷疑我們軍事情報作業能量是否有所不足，影響國人信心。

最常被誤認為潛艦的美字號，這是因為在遠處視線模糊時，它的駕駛台會被誤認為潛艦的帆罩。(圖/youtube)

張競分析，運用漁民蒐報不是不能，但是別忘了，漁民並非專業情搜人員，他們所提供的情報，屬於「非可靠管道情資」，必然還需要展開後續查證作業，然而，在獎金的刺激下，相關的通報可能又多又雜，後續查核的工作量必然大增。

要是不友善者存心折騰國軍，就可利用這種漁船通報管道，再配合同步向媒體透露訊息，在不確實情報與媒體炒作的雙重施壓下，國軍必然派出更多人力查證，包括動用戰機、巡邏機、預警機，或是軍艦前去瞭解，只要多搞個幾次烏龍，就能弄到海空兵力與人員人仰馬翻，那種打擊士氣效果就極為驚人。有句名言：「三個錯誤預警(false alarm )，就可以癱瘓作業體系」，其實就是在說三次「狼來了」，就可以讓所有預警作業人員心緒不寧效率瓦解。

張競特別提出另一種建言，其實AIS自動船位傳報資料反而是可靠的情況，假若有軍事迷運用他國軍艦之AIS資料提供即時動態，是否亦應當考慮提供一點獎勵，畢竟國家安全人人有責，就算是沒有在海上吃風喝浪，能夠多個管道，其實都不該加以否定，而且如此作法更無爭議，國軍其實值得思考鼓勵網路軍迷，共同參與關注周邊軍事動態。

(中時電子報)