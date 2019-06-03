56歲吳姓男子身體左腋下，3月突然長出約10公分大的腫瘤，經中醫大新竹附設醫院癌症中心化驗診斷為淋巴腺癌，癌症中心主任鍾智淵表示，患者經中西醫照護團隊協助後，每2周做化療1次，腫瘤現已縮小到1公分左右。

鍾智淵表示，為提供癌症病人最佳治療環境，患者從門診看診、拿藥到注射化療，都在醫療大樓二樓門診化療室，一條龍式服務讓病人免於奔波之苦。

同時，門診化療區有20個獨立治療空間，維護每位病人的隱私，其中備有可調式電動沙發椅，向窗外眺望可欣賞頭前溪的景色，提供病人更友善的治療環境。

鍾智淵指出，癌症中心整合院內11大照護團隊，中醫照護團隊透過中西醫整合照護，若化療患者出現食慾不佳、疲倦、水腫等不適症狀時，可採中醫來進行調理。

同時，院方以血液淋巴癌、婦科癌、泌尿科癌、肝癌、胃癌、乳癌、食道癌、肺癌、頭頸癌及大腸直腸癌等主治醫師成立的照護團隊，除提供病人和家屬諮詢及衛教服務外，並可視患者罹癌情況做醫療照護上的整合，讓癌症患者及家屬獲得絕佳品質的照護。

(中時 )