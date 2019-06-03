台中市朱姓民眾在路上拾獲3張支票，總面額新台幣23萬元，他送到霧峰警分局十九甲派出所招領，憑票支付對象為手寫字跡潦草，警方僅認得出「X宏」五金行，正在苦惱之際，剛好在地方商業人脈深廣的派出所警友站長楊岳卿來訪，一看就認出是吳姓副站長的店，警方立即與店家聯絡，順利完成招領。

警方指出，朱姓民眾2日在大里區仁化路上，撿到3張支票，總面額為新台幣23萬元，朱男想到失主一定心急如焚，立刻到派出所通報警方招領。

警方看到支票的「憑票支付對象」為手寫字跡，但只認出為「X宏」五金行，透過網路搜尋都未發現類似商號，讓警方苦惱不已，剛好派出所警友站長楊岳卿來訪，警方以楊經營齒輪業多年，事業有成、人脈深廣，請他協助辨識，沒想到，楊站長一看就認出是警友站吳副站長所經營的店家。

「你公司的支票是不是掉了？」楊岳卿打電話給吳副站長，把吳嚇一跳，他還開玩笑回覆說：「是不是站長撿到了？」吳得知原委後鬆了一口氣，立即派人到派出所確認領回，對拾獲人朱姓民眾拾金不昧相當感恩，楊岳卿還被讚揚為犀利站長。

(中時 )