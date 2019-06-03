台中市府在新市政大樓及豐原陽明大樓設置兩處服務中心，每天約有1500人次洽公民眾，志工熱心服務，民眾快速地完成洽辦，市府舉辦台中購物節，志工主動向民眾宣導，一起加入拚經濟行列。

市府研考會每年舉辦2次志工訓練，盼志工以「媽媽心」照顧前來洽公的民眾，並邀請志工們於7月10日至8月18日踴躍參加台中購物節，也向洽公民眾介紹台中購物節好康活動。

市府特別邀請專業講師為志工進行教育訓練，以多元及國際村角度，分享國際志工推動義診及帶領閱讀，開拓志工視野。

研考會主委曾能汀指出，志工是服務中心最美麗的風景，這一群無私奉獻的志工，讓服務中心運作順暢，期勉志工們都能以「媽媽心」照顧前來洽公民眾，這次台中購物節的好康活動，希望志工主動向民眾宣導，也歡迎志工踴躍參加。

陽明服務中心主任臧澎田說，研考會志工站在服務第一線，必須熟悉市府一級機關的權責分工，提供最迅速的諮詢與引導，除專業禮儀、耐心，更需要專業知能，是市府服務中心的最佳幫手，熱心引導民眾至相關位置，貼心服務讓許多民眾稱讚不已。

新市政服務中心主任周嫦玫表示，研考會志工有「導覽(外語)志工」在外賓參訪時發揮宣傳市政功能，還有「手語志工」對於聽障人士表達友善服務，及「手工藝志工」製作環保藝術筆筒。

除作為貴賓來訪的特色伴手禮外，更捐助公益活動，另有「行政志工」與志工隊長，讓研考會志工隊運作更加順暢，歡迎市民共同加入志工隊行列，為社會奉獻一己之力。

(中時 )