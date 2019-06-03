縣消防局防溺宣導活動，水上救生協會演練長褲救溺。（羅浚濱攝）

縣消防局防溺宣導活動，水上救生協會演練仰漂自救。（羅浚濱攝）

還未進入暑假，新竹縣就發生2件戲水溺斃事件 ，縣消防局3日在縣立泳游館舉辦防溺宣導活動，公布13處危險水域設置宣導站，11處由各消防分隊派員巡邏及勸導，竹北新月沙灣和內灣雞油樹下水域，假日加強由新竹縣、市水上救生協會派救生員駐站。

消防局長孫福佑指出，上個月有國中生在紅毛港出海口戲水溺斃，前天桃園市羅姓男子在新月沙灣退潮時深入海邊，突遭「離岸潮」大浪捲走失蹤，案發前，駐站人員曾勸導離開，但未聽勸離去，不幸發生意外。

「竹北不是最毒海岸線，就是新月沙灣戲水溺斃！」副縣長陳見賢希望竹北市公所發文31個里，加強宣導民眾不要到海邊和溪流戲水，要在安全場所如泳游池玩水。現場幼兒園小朋友也回應說，海邊的水不乾淨，眼睛會痛。

新竹縣市水上救生協會演練運用繩索、長褲及保特瓶救溺，等待救援者可學習水母漂、仰漂及踩水等方式先自救。消防局則演練救生圈和浮標救溺，解說如何正確穿著救生衣。

會中宣導夏日戲水「救溺五步」的「叫叫伸拋划」，救溺先自保的「防溺十招」，讓與會 大小朋友能更了解正確戲水觀念。

陳見賢授與縣市水上救生協會「水域安全，平安竹縣」旗幟，感謝6月至8月在假日協助救生勤務，並再次呼籲民眾避免到危險水域戲水。

由各消防分隊巡邏的11處危險水域為，北埔冷泉、新豐紅樹林、尖石馬胎舊檢查哨上游、關西東安橋下、新埔寶石橋下、橫山內灣吊橋下、五峰清泉橋下、竹東鎮上坪溪流域、峨眉大埔水庫、頭前溪竹東至竹北段流域、竹北拔子窟附近水域。

(中時 )