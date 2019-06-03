民進黨總統初選6月8日下午2點將舉行電視政見發表會，黨中央今天下午邀蔡賴陣營代表召開工作會議，雙方代表達成共識，未來在做民調時，不能向支持者宣傳，在回答對手民調問題時，故意支持非民進黨的參選人。

民進黨今天下午2點分別邀請蔡賴陣營的代表，在黨中央召開政見發表會工作會議，由秘書長羅文嘉主持。

羅文嘉在會中告知雙方代表，初選電視政見發表會時間為6月8日下午2點，舉辦地點在華視攝影棚，轉播單位為華視，三位提問人為自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強、今周刊社長梁永煌。

會中也由賴陣營代表李退之與蔡陣營代表阮昭雄，以抽籤方式決定政見會發言順序，先申論者後結論。第一階段申論：依序為賴清德、蔡英文；第二階段提問：共三輪提問，每一輪由一位提問人提問，提問時間為2分鐘，回應時間每人4分鐘；第三階段結論：依序為蔡英文、賴清德。

民進黨表示，雙方陣營代表也達成共識，包括在錄影過程中，候選人不得穿著印有個人姓名等選舉資訊之衣物、飾品；電視政見會播出前後、中間空檔的廣告，轉播單位嚴禁穿插候選人個人之競選廣告；發表政見時均不使用手板或道具做輔助說明；因政見發表會場地空間限制，建議雙方陣營不要動員支持者到場。

羅文嘉也向雙方代表提醒，依照民調辦法規定，此次總統初選，從6月7日零時起禁止相關競選廣告及宣傳活動，他要求雙方陣營務必遵守規定。

對於近日蔡陣營蒐集手機，遭外界質疑民調是否可能舞弊？羅文嘉也表示，關於總統初選民調辦法的執行，「請大家相信執行單位一定會秉持公平原則，以及民調的公正性，坊間流傳各種作弊之說並不存在」。

羅文嘉也與雙方代表達成共識，雙方在做民調支持宣傳時，有兩項禁止事項：（1）請勿教導支持者接到民調電話時，謊報年齡及戶籍地等相關資訊；（2）不可向支持者宣傳，在回答另一組初選候選人民調問題時，回答支持非本黨之參選人。

(工商 )