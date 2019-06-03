暑假到來，許多人開始籌劃出國行程，而日本絕對名列國人的首選地點，北海道更是箇中翹楚，極具特色的大自然、宜人舒適的溫度、繽紛的薰衣草花卉等等優勢，就連日本人也被收服，成為日人最愛的旅遊地點。這次盈達旅遊的5日行程還祭出兩人同行第二人折五千的優惠方案，讓不少人手刀搶便宜！

DIY手作香氛花草茶//ファーム富田

DIY手作香氛花草茶/ファーム富田

七月份的北海道有什麼厲害之處呢？位於北海道中央的富良野以及美瑛，七月之時薰衣草田盛開，一波波的紫色花海印入眼簾，有如法國的普羅旺斯小鎮般優雅動人，還可以報名DIY手作花茶課程、品嚐清爽的薰衣草茶；夏日的煙花季也不能錯過，被評為北海道三大景觀的洞爺湖夏日花火，每晚施放20分鐘左右的花型煙火，許多女生會換上浴衣前來觀賞，還可以在溫泉街的客房及露天溫泉欣賞，更能搭船在湖上觀賞，很有臨場感！

帝王蟹、長腳蟹、毛蟹/ファーム富田

北海道限定哈密瓜無限時放題/ファーム富田

旅遊的重頭戲就是大吃一頓，這個季節必吃的美食分別有螃蟹跟哈密瓜，尤其是帝王蟹、長腳蟹、毛蟹三大蟹，熱愛吃海鮮的朋友絕對不能錯過。六至九月是哈密瓜的量產季，橘色果肉的哈密瓜入口即化、香醇多汁，是許多遊客必吃的美食之一。

定山溪溫泉夜間點燈/ファーム富田

想要一次玩到、吃到這些景點與美食，行程規劃還是交給專業的來吧！盈達旅遊推出的北海道夏日行程，就以薰衣草與美食作為訴求，遊客可以造訪富良野薰衣草花海、美瑛拼布之路、洞爺湖花火大會之外，還能前往近期很夯的登別溫泉、登別尼克斯海洋公園、定山溪，再搭配美食饗宴哈密瓜及三大蟹放題，讓你徹底感受北海道的夏日魅力。

定山溪溫泉夜間點燈/ファーム富田

值得一提的是，為了紀念定山溪溫泉開湯150周年，夏天溫泉區將舉辦夏季限定的夜晚點燈活動，展示的光之迴廊、光之森林、光之路，個個都美不勝收；除此之外，這次盈達旅遊主打的五日行程，再祭出6/15前報名付訂，即可享兩人同行第二人折五千的優惠方案，非常超值又划算！想要來個避暑輕旅行嗎？這次的行程絕對為你量身打造！

(中時電子報)