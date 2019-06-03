關西國小棒球隊選手葉弘仁（中）當選2019年WBSC中華少棒代表隊國手。

關西國小棒隊在今年國小棒球「軟式組」聯賽奪冠，將代表台灣參加2019第37屆世界少年軟式棒球錦標賽，關西國中棒球隊則在「硬式組」聯賽得亞軍，獲推薦參加第19屆泛太平洋青少年國際軟式棒球錦標賽，雙雙揮出竹縣有史以來最佳績成績。

關西國小同時在今年謝國城盃全國少棒錦標賽得季軍，葉弘仁同學更在華南金控盃全國少棒錦標賽獲選傑出游擊手，當選2019年WBSC第5屆世界盃少棒錦標賽的中華少棒代表隊國手。

「我的偶像是中信兄弟的陳江河！」葉弘仁說他不斷練接球和打擊，更把陳江河的好守備做為學習仁榜樣，會朝棒球的目標努力邁進。

關西國小能在全國賽獲得佳績，教練王國銘認為隊員的接球、投球及打擊量，是一般球隊的2到3倍，並針對每位球員的不足，在晚間加強訓練是關鍵。

「國中小有很好的棒球人才，但沒有高中棒球隊銜接發展三級棒球，學生不是被迫放棄棒球，不然就要離鄉背景找學校練球！」關西國中總教練田家安，指這是竹縣棒球運動發展面臨的困境。縣議員羅仕琦和上官秋燕建議要發展三級棒球，留住優秀選手在新竹縣讀高中。

縣長楊文科3日頒獎給選手、教練和校長時，承諾會全力支持三級棒球，請教育處研議將棒球運動發展成竹縣最具代表性的運動項目，勉勵棒球小將繼續努力，為縣、為國爭光。

(中時 )