（記者許哲瑗翻攝）

新北市許姓夫妻今凌晨1時許，發現1歲的女兒全身癱軟、雙眼上吊，抱著小孩衝往住家附近的樹林三多派出所求救，警員巴震崴見狀立即跳上警車，載著夫妻及女嬰，沿途鳴警笛衝向醫院，所幸女嬰送醫後為發燒導致小兒熱痙攣，休養後已無大礙。

三多所警員巴震崴表示，今凌晨1時許剛執勤完巡邏回到派出所時，見一對夫妻驚慌衝進派出所，抱著失去意識的女嬰，大喊「醫院在哪裡？請救救我孩子！」、「拜託請幫幫我！我女兒昏倒了！」請求警方幫忙，他擔心再通知救護車恐來不及，分秒必爭下，立即跳上警車，沿街鳴笛，載著許姓夫妻及女嬰趕往醫院。

不料抵達最近的迴龍樂生醫院後，院方卻表示女嬰太小，院內未設有兒科，只好轉到新莊輔大醫院送急診，幸好在送醫途中小女嬰奇蹟似的回復意識，醫院檢查為發燒導致小兒熱痙攣，診治後並無大礙，許姓夫妻才終於鬆了一口氣，頻頻向警員巴震崴致謝。

（記者許哲瑗翻攝）

(中時 )