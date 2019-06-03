台南購物節將於10月底開跑，台南商展也將在11初登場，這兩項活動向來是店家提升知名度、增加曝光度與帶動商機的最佳機會，台南市經濟發展局預計，購物節要招募逾1,500家特約店家，商展則是250攤位以上，並在6月11日、18日2天分別在永華及民治市政中心舉辦招商說明會，即日起開放報名。

台南購物節在10月27日開跑，為期2個多月，台南商展則在11月8日到10日在南紡世貿展覽中心舉行，根據經發局統計，去年購物節特約店家有1,843家，總營業額突破20億元；去年台南商展則有205間店家參展，3天營業額近5000萬元。

南市經發局指出，今年活動邁入第9年，為強化行銷，只要是加入購物節的特約店家，民眾前往消費後登錄發票，金額跟抽獎序號都加倍送，還有加碼抽好禮等活動，店家如果榮登年度銷售人氣王，還能獲得額外的媒體曝光機會。

另外為了替特約店家強力放送網路與實體活動行銷，並結合行動優惠APP，推出「買一送一強打商品」活動，加強曝光提供優惠折扣的店家，針對免開立發票的小額特約店家，則有「消費滿額登錄抽獎」，鼓勵民眾前往消費。

台南商展今年則有「逛展攻略五夠讚」、「精彩活動四重奏」、「三天大獎任你抽」等活動，即日起開放報名，詳情可上台南購物節官網查詢。

為讓店家了解整體活動規畫，經發局在6月11日及6月18日分別於永華及民治市政中心各舉辦2場招商說明會，邀請往年參與店家經驗分享，說明如何透過購物節或商展打開自身品牌知名度、配合活動擴大宣傳，創造更多商機。

(中時 )