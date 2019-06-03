監察院去年彈劾台北地檢署檢察官詹騏瑋，指他在新北地檢署檢察官期間，違反辦案程序起訴陳建國偷竊，導致陳男自殺死亡；但司法院職務法庭勘驗超商監視器發現，陳男穿著確實與竊賊相同，且綜合事證陳男當時已達起訴門檻，詹騏瑋並無監委所指情節重大的情形判免懲戒。詹今天下午發表聲明，感謝職務法庭的判決，他日後對檢察官職務仍將戮力以赴，以不負國人期望。

詹騏瑋聲明如下：本案經過監察院多年調查及職務法庭審理後，感謝職務法庭釐清本人並無違法失職之懲戒事由。

本人對於陳建國先生過世一事，深感遺憾。本人自從擔任檢察官以來，始終期許自己不要縱放犯人，更不能冤枉無辜，日後本人將繼續盡己所能，忠實執行職務，努力實踐公平正義。謝謝職務法庭堅守司法獨立之價值，保障全體司法官能本於確信作出個案判斷。本人日後對檢察官職務仍將戮力以赴，以不負國人期望。

(中時 )