潮州鎮挑戰屏東縣第2大行政區功敗垂成！內埔鄉一直是屏東人口第2多的行政區，不過因減幅較大，逐漸被潮州趕上。4月人口統計潮州和內埔竟非常巧合同為5萬3960人，出現「黃金交叉」；沒想到5月潮州遷出人口大於遷入，挑戰失敗。

長久以來，內埔鄉一直是僅次於屏東市，屏東縣人口第2多的行政區。1996年達最高峰6萬3520人，之後一路下滑，鄉內雖然有屏科大、美和科大2所大專院校，仍無法抵擋減少頹勢。

相較之下，潮州鎮為縣內人口第3多的行政區，雖然人口同樣呈現減勢，但幅度較緩，1996年達到最高峰5萬7915人後雖逐漸下滑，但2000年還出現逆勢微增情形。因人口減幅較小，有一路追上內埔逐漸取代之勢。

黃金交叉出現在4月，兩鄉鎮人口非常巧合同為5萬3960人，並列「老二」。依潮州人口長年減幅小於內埔推斷，5月很有機會超車。沒想到5月內埔遷入人口大於遷出，潮州則相反，挑戰失敗；地方人士猜測，可能和明年選舉遷戶口有關。

潮州鎮公所主祕王建元說，潮州人口一直相對穩定，因此被排除在行政院為穩定人口推出的「地方創生計畫」優先推動區。過去潮州死亡數約是出生數2倍，每年大約減少200人，全靠遷入人口來補。

他說，潮州宜居且交通便利，有88快速道路及火車站，工作就業相對便利，吸引外鄉民眾移入，尤其附近的原住民鄉。5月潮州雖然重回老三，但依此形勢奪下亞軍應該不用太久。

(中時 )