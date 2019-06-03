行銷東門夜市 宜蘭市公所推打卡趣 17:312019/06/03 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭市公所為行銷東門夜市，設置熊讚公仔讓遊客打卡，市長江聰淵（右）等人今天前往夜市體驗新闢的休憩區。（李忠一攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭市公所在東門夜市新闢休憩區、改善機車亂停現象，規畫街頭藝人與團體演出，並新設吉祥物「熊讚」造型公仔，歡迎遊客蒞臨拍照打卡，進一步為夜市行銷。 市公所在東門夜市宜興路入口處休憩區座位上，設置「熊讚」公仔作為夜市的門面，並計畫在6月、11月各舉辦1場美食節活動。 市長江聰淵表示，市公所近期與夜市自治會合作，在周六邀請街頭藝人與團體演出，市公所與自治會會持續努力，打造宜蘭的夜市品牌，讓遊客更加滿意。 (中時 ) #市公所 #東門夜市 #打卡 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 館長直播價曝光！斗內月收入驚人 - 生活 吃電怪獸第1名！電器千萬別這樣用 - 生活 韓國瑜3月帶頭衝見成效 台灣水果進口香港大增 - 生活 暢銷作家教你 完美綠豆湯這樣煮 - 生活 端午連假泡湯 周六變天防劇烈天氣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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