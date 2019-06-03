宜蘭市公所在東門夜市新闢休憩區、改善機車亂停現象，規畫街頭藝人與團體演出，並新設吉祥物「熊讚」造型公仔，歡迎遊客蒞臨拍照打卡，進一步為夜市行銷。

市公所在東門夜市宜興路入口處休憩區座位上，設置「熊讚」公仔作為夜市的門面，並計畫在6月、11月各舉辦1場美食節活動。

市長江聰淵表示，市公所近期與夜市自治會合作，在周六邀請街頭藝人與團體演出，市公所與自治會會持續努力，打造宜蘭的夜市品牌，讓遊客更加滿意。

(中時 )