高雄市登革熱疫情爆發！今（3）日再增3名確診病例，而且同一波群聚感染增至10人，為了避免疫情擴大，衛生單位已在三民區金獅湖市場插設「登革熱警戒旗」，提醒民眾減少出入警戒範圍。

今年以來，國內累計11例本土登革熱病例，個案全在高雄市，其中第1例是2月出現在前鎮區，另外，5月29日起三民區在6天內陸續公布了10例。

衛福部疾管署今天公布高雄市三民區新增3例本土登革熱病例，分別為10多歲男性、30多歲男性與50多歲女性，都是住在鼎金里，其中30與50多歲個案是同住家人。

新增3例個案近期無出國史，活動地以住家、學校與工作地點為主，5月29日至6月1日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀後就醫，經檢驗確診，皆為登革熱第四型陽性，目前均住院治療中。

由於3名個案住家皆位於鼎金里5月29日公布首例確診個案150公尺內，具有高度地緣相關性，應屬同一波感染，這波群聚已經累積10例，全面仍在住院中。

疾管署副署長莊人祥表示，還好高雄民眾、醫療院所警覺性高，這10例只有1例是擴大採檢驗出，另9例是醫療院所及時通報。他呼籲，民眾可以再配合政府各項防治措施，以降低社區病媒蚊密度。

這起群聚有5名個案具有三民區鼎金里金獅湖市場活動史，因為市場人潮眾多，為了避免疫情經人流擴散，市場範圍已經插設「登革熱警戒旗」，提醒民眾加強防蚊措施，減少出入警戒區範圍。

同時疾管署聯繫國家蚊媒傳染病防治研究中心和環保署南區督察總隊督察大隊，協助進行防治後成效評估與社區病媒蚊監測等相關防治工作。

(中時 )