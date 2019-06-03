朱姓夫婦為替在陽金公路車禍往生的哥哥索討國家賠償金，竟想出以提高生命價值方式來溢領高額賠償，除了偽造亡兄簽名偽造哥哥受託擔任某公司董事長假象外，還偽造出一張面額1億元的本票，未料國賠案被打回票，這張1億元本票還流落他處被趙姓男子拿來向朱男父親索討債務，新北地檢署3日依偽造文書、詐欺罪嫌起訴朱男夫妻及江、趙二男。

朱男2017年4月15日在陽金公路車禍身亡，朱男弟弟及弟媳找上劉男向台北市政府請求國賠相關事宜，由於朱男哥哥為一介計程車司機，朱男夫妻竟和江、趙二男合作，偽造哥哥簽名偽造出一張接受某公司任令為董事長的委託書，藉以提高哥哥的生命價值溢領高額國賠金，並在同年12月向台北市府申請國賠，4人還約定事成後按照比例瓜分國賠金。

由於全案疑點重重，這宗申請國賠案旋被台北市政府打回票，但朱男夫婦及江、趙二男又偽造一張哥哥簽名的1億元本票並轉向朱男父親偽稱，這張本票是朱男生前為了要取得消費大數據及微推拿技術著作所簽，要求朱男父親給付票款。

朱男父親認為兒子不可能簽下1億元本票，報警偵辦，新北地檢署偵辦發現，這張本票竟然是朱男夫婦勾結江、趙二男所為，3日依偽造文書、詐欺罪嫌起訴4人。

(中時 )