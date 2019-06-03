彰化女中畢業生倪培雰(中)是新住民二代子女，高中三年都是學霸的她，國中還曾勇奪全縣柔道亞軍。（謝瓊雲攝）

倪培雰(中)代表上台接受堅毅勵學獎頒獎。（謝瓊雲攝）

身材嬌小玲瓏的倪培雰，從自然組轉到社會組後，又因看到母親罹患乳癌化療而受苦，選擇申請台大藥學系就讀，希望有朝一日研發新藥減輕痛苦。（謝瓊雲攝）

彰化女中3日舉行畢業典禮，領取縣長獎、堅毅勵學獎的畢業生倪培雰，藉希望入學管道錄取台大藥學系，去年底經本報報導後，獲本土大藥廠杏輝醫藥集團關注，主動提供未來六年、36萬獎助學金，並將優先提供寒暑假實習、與畢業後優先錄取機會。

她是新住民少女學霸，為了癌母進台大藥學系，想研發新藥。家住線西的倪培雰，國中時期曾拿下全縣柔道亞軍；高中後擔任電影社社長、也在學校工讀，在學成績始終名列前茅。

高中三年她一直維持全班前三名、全校前五名，因對物理沒興趣，高二時從自然組轉社會組，卻因去年4月母親確診乳癌第一期，讓她毅然決定申請藥學系，放榜錄取後還主動找老師積極補修物理、化學等學科，就是為了上大學後的課業做銜接。

倪培雰說，爸爸是計程車司機，收入較不穩定，媽媽是越南來台新住民，為栽培她和姐姐，最多曾身兼3職，連周末假日都到早餐店打工，時間長達一年，或許是太過勞累才會生病。看媽媽因化療副作用產生不適，讓她很不捨；才想鑽研藥學、希望能研發新藥幫助媽媽和其他患者減輕痛苦。

同班的黃姓同學說，倪的個性很堅毅、做每件事都很認真，又很平易近人；她錄取台大後，班上同學功課不懂的地方主動請教她，尤其數學科是她強項，她都不會藏私，經常幫大家解答。

杏輝醫療集團公關經理江瑞玲表示，杏輝是在地耕耘40年的本土藥廠，為許多醫療院所生產藥品、保健品和化妝品，也在全省設立專櫃，為民眾健康提供服務。董事長李志文去年從報端得知其孝心事蹟十分感動，除了主動提供獎助學金計畫，寒、暑假也將會提供包含食宿的實習工作機會。

江瑞玲說，杏輝也有新藥研發部門，目前針對乳癌、胰臟癌等研發出來的新藥，正在進行全球三期臨床試驗；待培雰畢業後，若她有意願來公司應徵面試，將會優先予以錄取，邀請她一起加入研發新藥的工作。

(中時 )