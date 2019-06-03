花蓮婦女會理事長江如玲接受電視台連線採訪。（范振和攝）

花蓮縣政府同意花蓮市婦女會借用六期市地重劃區。（范振和攝）

花蓮市婦女會已繳納2天借用場地費。（范振和攝）

「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣，6月8日下午1時至下午5時45分，在花蓮六期市地重劃區登場，花蓮市婦女會理事長江如玲3日下午期盼，屆時能突破10萬挺韓大軍，展現「後山日先照」的花蓮威力！

江如玲指出，主辦單位是台北韓國瑜後援會，花蓮市婦女會獲知訊息後，就主動申請借用場地，時間是6月7日、8日，六期重劃區最適合辦理大型活動了，往年夏戀嘉年華活動或跨年大活動，都在此處登場，毗鄰的東大門夜市擁有400個各式各樣美食、遊樂攤，一定能滿足韓粉需求。

江如玲說，花蓮只負責借用場地，至於會有多少人參加，她並不清楚，只能說這次碰到端午連假，已有很多外縣市姊妹都說要搭遊覽車，順便花蓮2天1夜遊，兩岸關係急凍後，花蓮觀光客銳減，景氣始終低迷，此次標準的「韓家軍」湧至，再加上花蓮挺韓鄉親，兩股加乘力量可望帶動在地觀光產業。

除了六期重劃區外，毗鄰的東大門各省一條街後方的綠地（陽光電城）、原住民一條街上方的綠地，以及中山路等，屆時挺韓人潮溢流周圍，都能圓滿吸納，期盼韓流一舉衝破10萬大關。

江如玲強調，花蓮婦女界有很多「鐵韓」，「鐵定支持韓國瑜」的婦女姊妹們，她們就是喜歡韓國瑜的直誠坦率，不像以往老一輩的國民黨政治人物說話遮遮掩掩，不管「韓粉」、「鐵粉」或「鐵韓」，都是「中華民國粉」，企盼紅衫再現，庶民政治人物韓國瑜能前進總統府，拚經濟救台灣！

(中時 )