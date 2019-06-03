高雄市長韓國瑜不論出席甚麼場合，幾乎每天都穿著他的招牌藍襯衫現身，到底這萬年不變的「藍襯衫」是否希望傳遞甚麼訊息？文化大學新聞系主任胡幼偉提出4點分析，揭開韓國瑜藍襯衫下的秘密，他並解讀，韓國瑜心思細密，並不是大家口中所謂的「粗人」，甚至背後可能受高人指點。

胡幼偉指出，從「非語文傳播學」的角度來看，一個人的穿著，就是一種非語文傳播訊息，所以老韓的藍襯衫，是有在傳遞訊息的，並在臉書提出4點分析如下：

1. 從顏色與政治立場的連結來看，老韓顯然在利用每天都穿藍襯衫（有時加藍色毛背心），彰顯「永遠是藍軍成員」的基本立場訊息。

2. 一般政治人物當上大官後，上班時間所穿襯衫多半是白色，很少穿藍色。老韓卻天天穿藍色襯衫，而且穿藍襯衫時不打領帶，有「我是藍領階層、不是白領階層」的訊息暗示！

3. 老韓當了市長，卻每天都穿同樣的藍襯衫上班，意在表達，他就是個「穿制服上班的人」，不斷看到他穿藍襯衫，就會覺得他「不停地在工作」。

4. 藍襯衫已經是他的招牌形象之一，（另一個識別形象是他的禿頭），看到藍襯衫，就知道他出現了。

胡幼偉總結，有些「台北的名人或高層」一直覺得，老韓是個沒什麼素質的粗人，不大看得起他，但仔細觀察分析他的語文及非語文傳播訊息後發現，要不就是他本人，要不就是他後面有高手，一直在設計整套的競選傳播策略！胡幼偉說，他不但不是個粗人，反而是心思很細密的政治人物。

(中時電子報)