台灣職業女網一姐謝淑薇獨特的球風，扳倒過不少世界頂尖好手，今年法網女單和女雙賽程都結束了，不少球迷問她是否有意願也拚看看混雙，畢竟如果可以和今年男雙成績不錯的弟弟謝政鵬合拍，也是一樁好事，謝淑薇儘管未回覆搭檔的明確時間，但鬆口「姊弟檔同場競技的夢，是一定要圓的。」

女網姐妹檔詹詠然、詹皓晴除了女雙，也在混雙奮戰，兩人目前都晉級到法網混雙八強，謝淑薇今天在臉書粉專透露，最近很多人問她的混雙，她解釋：「混雙沒有積分，冠軍獎金比單打贏一場的獎金還少，這幾年我幾乎沒有參加混雙。」

謝淑薇沒有參加混雙，主要是女單、女雙有職業賽積分，而且有可以支應賽程的排名獎金，因此她以女單、女雙比賽優先，前兩年則是想專注單打搶積分，所以有次澳網雙打都沒報名，只拚單打。

儘管不確定何時能在混雙賽場看到謝淑薇，她開放式回答：「姊弟檔同場競技的夢，是一定要圓的。」她的想法獲得球迷支持，留言期待看到姊弟同場，還有人高呼溫網、美網就可以先試試，謝淑薇開玩笑回應：「你想累死我啊！」

(中時電子報)