▲中區整合性藥癮醫療示範中心計畫已成功整合中、彰、投地區各大醫療機構、矯正機關及非營利組織。（楊樹煌攝）

衛福部107年在南投成立的國內第一家整合性藥癮醫療示範中心草屯療養院，為讓民眾更了解中彰投地區藥癮戒治資源，特與臺中市政府衛生局共同舉辦寓教於樂的「藥癮治療 幸福整合」拒毒闖關活動，期讓民眾在闖關互動中，了解整合性藥癮醫療示範中心多元化服務。

草屯療養院院長簡以嘉表示，該院去年10月通過衛生福利部審核，辦理中區整合性藥癮醫療示範中心計畫。就是希望推展跨轄區、跨專業的合作模式，提升個案治療涵蓋率，建立分流、轉診、轉銜系統，並發展多元、整合、具實證性、可供推廣的服務與治療模式。目前合作網絡機構已由107年的23家增為36家，服務藥癮個案也達962人次，成效卓著。

辦理「藥癮治療 幸福整合」拒毒闖關活動，就是要藉由辦理活動，以饒富趣味輕鬆活潑的氣氛，向民眾傳遞戒毒的信念，期待民眾在闖關互動中，了解整合性藥癮醫療示範中心多元化服務以及在地化的戒毒資源，喚起大家一起營造無毒健康幸福家園。

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(中時 )