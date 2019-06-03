中美貿易戰加劇，鴻海董事長郭台銘，今天呼籲召開國安會議，蔡英文總統打臉郭表示國安會議已經開過了，她說，在美中經貿衝突這種特殊的時刻，產業實力遠比單純的貿易協定來得重要。要帶領國家因應變局，必須要居安思危、有備無患，長期布局也比臨時抱佛腳來得重要。

蔡英文總統今天在臉書表示，台灣能在美中貿易戰下，維持相對穩健的總體經濟表現，原因只有一個，就是我們預先判斷、做好準備。

她酸郭台銘「可能沒注意到，其實，從去年起，我已經召集多次對外經貿戰略會談」，甚至召開「國家安全會議」，因應美中貿易戰衝擊，我們的行動綱領也正在落實中。

根據美中經貿衝突不同階段的發展，國安單位和行政部門緊密合作，已嚴謹推估產業、經濟可能受到的衝擊，也採取了應對的方案。她也重述當時的結論「幫大家複習一下」：

1️·政策引導及單一窗口，搶台商回台投資潮：

在美中貿易戰的關鍵時刻，經濟部成立「投資台灣事務所」單一窗口，協助排除投資困難，再配合具體的政策引導，回來的總投資金額已破3300億台幣。這一波的台商回台潮，將會奠定未來20年的產業發展基礎。

2️、強化國際鏈結，打造新南向產業鏈：

執政團隊提早預判原本的經貿平衡可能會改變，我一上任就推動5＋2產業創新計畫，強化產業的國際鏈結，像「亞洲．矽谷」，就是和美國高科技產業的鏈結。同時，也推動「新南向政策」，多國布局、分散風險，結合新南向國家製造能力，打進東南亞市場。這都是已經執行三年的政策，扭轉過去國民黨執政時期的缺漏。

3️、多管齊下，強化台灣整體經濟體質：

清楚而有決心的整體產業政策，是台商回流踴躍、外資加碼投資的關鍵因素。

她說，面對全球經濟情勢挑戰，她不說大話，也不用威脅恐懼動員。審慎評估，完善因應，「我們每一天都用最完善的準備面對挑戰」「歡迎郭董事長一起努力」。

(工商 )