進入6月畢業季節，各校畢業生正舉辦畢業展，長榮女中畢業生除了在百貨公司廣場公布畢業作品，還前往護理之家，為阿公阿嬤按摩紓壓，安排義剪，展現3年所學，秀技藝兼作公益。

長榮女中讓畢展更有社會意義，校方挑選美容科與時尚造型科10位準畢業菁英，這群畢業生可都是美容美髮競賽的常勝軍，多數畢業後即升格設計師，她們日前到歸仁區一間護理之家，為70幾歲的阿公阿嬤提供剪髮與舒壓按摩服務。

學生服務的對象多數是頭頸無法挺直的長輩，甚至有戴鼻胃管的病患，過程中需要兩位學生一組，或蹲或跪的變換姿勢，才能完成任務。因為辛苦，學生看見長輩們滿意的笑容，都覺得十分值得。

校方表示，學校經常安排校外服務，分享教學成果與資源，包括端午節前，餐旅群科學生包粽贈弱勢家庭、中秋節時，協助喜憨兒趕製月餅；家政群科為創世基金會提供彩繪勸募發票，今年更在畢展安排義剪，讓學生展現3年所學。

長榮女中被教育部選定為108課綱上路的前導學校，新課綱著重學生在生活情境中，真實運用知識的學習表現。發展小組召集人陳信正看到學生們都能自信地談出創作理念，對於即將登場的新課綱，充滿信心與期待。

(中時 )