◎綠議員質詢狂酸 韓國瑜回嗆只會把我當成大壞蛋

七連霸高市議員李喬如，今在議會火力全開，先轟局處首長「沒guts」不敢舉手挺不挺韓選總統，要求只留市長，其餘通通離席。李連珠炮發言，質疑韓沒去行政院會，愛權力卻扭捏，韓國瑜氣得飆罵「這種議員不及格！只管把我當成大壞蛋！」並反問李喬如，過去質詢怎麼不問民進黨怎麼借這麼多錢？

◎傳川普不想看到麥肯號軍艦 五角大廈：勿將軍隊政治化

美國代理國防部長夏納翰2日證實，總統川普上周訪日時，曾有白宮人員聯絡海軍第七艦隊，要求將以已故共和黨參議員麥肯命名的神盾驅逐艦移走。他表示，目前尚未打算就此事展開內部調查，並呼籲白宮不要將部隊政治化。

◎大陸廣東今年GDP 將突破10兆大關

中共廣東省委副書記、省長馬興瑞表示，廣東連續30年GDP總量在全國排在第一名，今年可以突破10兆元人民幣大關。但對廣東來說，仍然面臨實現高品質發展的問題，要瞄準戰略性新興與未來的產業，如人工智慧等。另外，中美貿易戰升級，廣東作為外貿大省，會受到一定影響，但總體可控，經濟不會大起大落，而廣東企業抗擊風險的能力，自主創新能力也較強。

◎合法旅宿揪非法 竟遭恐嚇「出來混總要還」

非法旅宿猖獗，每年市場產值約達300億元，不僅與合法業者搶食客源，對消費者而言也缺乏保障。許多合法業者為自救，會自行檢舉非法旅宿。近日卻有業者收到非法業者恐嚇，不只傳訊「出來混總是要還」，甚至直說「想想是北部哪個單位出賣你」，推測是政府流出檢舉人資料。觀光局表示，確實有許多非法業者並不理性，若遇到此類狀況務必報警。

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(中時電子報)