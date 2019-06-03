台灣桌球好手林昀儒與鄭怡靜上周在大陸桌球公開賽奪得混雙冠軍，兩人半年內搭檔已聯手摘下阿曼公開賽與大陸公開賽，眼尖的球迷發現鄭怡靜近兩年的進步顯著，而最大功臣就是她的專屬大陸教練鄭佳奇。

Incredible performance from Chinese Taipei duo Lin Yun-Ju & Cheng I-Ching to defeat 2018 #ITTFWorldTour Grand Final Champions Wong Chun Ting & Doo Hoi Kem to be crowned Mixed Doubles Champions at the #2019ChinaOpen‼️ 💥💥💥 pic.twitter.com/lDgBl19GAr — ITTF World (@ittfworld) 2019年6月1日

現年30歲的鄭佳奇，從小就喜歡桌球，並且開始接受專業訓練，曾和李曉霞當過隊友，然而大陸桌球好手滿街走，鄭佳奇自覺在大陸想要出頭天的機會不高，因此2006年遠走他鄉，來到了美國。

在異鄉打拚的鄭佳奇，靠著最愛的桌球不但打出了名堂，而且還入選的2016年里約奧運美國代表隊，終於圓了夢想。

里約奧運會結束後，鄭佳奇退役，並且很快地取得國家級教練，並且獲得中華民國桌球協會的邀請來台擔任女子隊教練，但實際上是鄭怡靜的專屬教練。

鄭怡靜在接受鄭佳奇的指導後戰鬥力突飛猛進，2017年台北世大運拿下單打銀牌、團體銅牌，世錦賽混雙亞軍，世界盃單打第三名，去年10月在大陸成都舉行的世桌賽再獲銅牌。

年初桌協決定讓鄭怡靜和「桌球神童」林昀儒搭檔，兩人很快地就在3月阿曼公開賽拿下冠軍，雖然接著在布達佩斯的世桌賽止步16強，但兩人在上周的大陸公開賽先後擊敗了地主名將許昕／陳夢、日本丹羽孝希／伊藤美誠以及香港黃鎮廷／杜凱琹，短短不到半年內的時間就摘下雙冠。

鄭佳奇在受訪時表示，大陸與日本的兩組混雙都是新組合，因此默契上有些不足，但明年東京奧運肯定是強敵。

中華民國桌球協會理事長林茂榮強調，鄭佳奇目前是鄭怡靜的專屬教練，兩人年紀差不多，彼此間的觀念也很能溝通，而鄭怡靜與林昀儒的這對「老少配」在經過這幾場國際大賽的磨練後展現出堅強實力，2020東京奧運就看他們了。

(中時電子報)