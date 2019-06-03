農委會擬調降包括山藥在內的10項農漁產品進口關稅，調幅高達50％，引發外界反彈，南投縣長林明溱及國民黨籍立委馬文君、許淑華今（3）日便怒批，政府為討好日本，出賣農民。農委會表示，調降關稅是為爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），展現我國決心，未來仍將以加強農產多元加工利用及建立品牌，協助國內農民。

農委會國際處副處長林家榮表示，因我國關稅偏高，故此次擬調降包括柳葉魚、蟳、海扇貝、山藥、溫州蜜柑、調製奶皮等10項農漁產品的關稅，希望在農產貿易上，向國際社會展現我國爭取加入CPTPP的決心。

此次調降項目事前經過仔細評估，諸如調製奶皮及海扇貝等國內幾乎沒生產，蟳亦高度仰賴進口，山藥及溫州蜜柑則是國、內外市場有明顯區隔者，影響應不大。他舉例，以山藥來說，進口山藥每公斤約100元，多是高級超市及日本料理生食使用，國產山藥每公斤約5、60元，以熟食為主，市場有別。

林家榮表示，關稅調降是所有WTO會員國皆適用，縱然日本可能獲得較多好處，但日本近年亦開放台灣蜜棗、椪柑出口到日本，國際貿易本是有來有往，彼此互惠。

他並指出，關稅調整須修正之《海關進口稅則》，已於上周經立法院財政委員會投票表決通過，將送立法院會進行二、三讀，但會是在本會期臨時會或下個會期進行，則還需看立法院行程。

此次關稅調降，包括冷凍柳葉魚從12.5％調降為10％，冷凍蟳從30％調降為25％，此外，如海扇貝從10％調降為5％，山藥從16％調降為8％，溫州蜜柑從30％調降至15％，調製奶皮從20％調降至10％，降幅皆高達50％。

國際處指出，以過去4年農產貿易統計數據推估，這10項農漁產品每年關稅收入平均約3.2億元，此次調降關稅將造成稅損約8095萬元；此次調降關稅項目另包括工業局主管之加工品如咖哩醬、沙拉醬、番茄醬、味噌等，以及國庫署主管的酒類，預估包括農漁產品在內，所有調降項目將造成稅損約2億4390萬元。

(中時 )