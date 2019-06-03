警方攔查紅色自小客車，車內32歲許男因吸毒躺在駕駛座，呼呼大睡，警方拍窗叫醒，許當場將安毒殘渣的玻璃球吸食器丟棄。（張妍溱翻攝）

台中市警局保安大隊日前巡經北屯區天津路時發現1輛自小客併排違停，見32歲許男躺在駕駛座，一動也不動以為男子輕生，員警拍打車窗，呼呼大睡的許男在睡夢中被驚醒，丟棄安毒殘渣的玻璃球吸食器，人贓俱獲，警依違反毒品罪嫌移送。

保安大隊員警當時在路旁取締違規停車，卻發現1輛紅色轎車，當時在車內的許男正在呼呼大睡，但員警誤會擔心男子是輕生尋短，為防範意外發生，輕拍車窗想將他叫醒，許男驚醒後看見員警，卻「像被雷打到」一樣，整個人嚇一大跳，神情也異常緊張。

許男向警方供稱，他當時開車因一時毒癮發作，趕緊停在路邊解癮卻睡著了，來不及將車停好於是併排違停，員警叫醒盤查，他嚇到趕緊將車上安毒玻璃球吸食器丟棄，仍遭查獲。

員警當場以毒品試劑檢驗呈2級毒品安非他命陽性反應，警方勸誡許男為了自己的健康，一定要遠離毒品的誘惑，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

(中時 )