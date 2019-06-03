警方找出老婦人的失蹤紀錄後立即通知家屬，將走失老婦人接回家。（張毓翎翻攝）

台南市一名80歲的龔姓婦人因輕微失智，經常性走失，她2日傍晚又從南區跑到中西區，在友愛街被當地里長發現她不斷徘徊報警，警方將她帶回警所，她閃避人臉辨識拍照也不願透漏姓名，幸好警方找出她的失蹤紀錄，在家人尚未報案前，就通知他們老婦人走失並已安全尋獲。

台南市第二分局民權派出所2日傍晚巡邏時接獲南美里里長報案，有位老婦人呆坐在中西區友愛街頭，貌似亟需幫忙，員警把老婦人帶回派出所查詢，她卻不願透漏自己姓名，令警方感到頭疼。

警方只好利用人臉辨識系統企圖找出老婦人身分，但她不斷閃避辨識照相，只向員警表示自己叫「阿珠」。警方無奈之下另尋對策，改以失蹤人口查詢系統比對半年內失蹤資料，發現老婦人2月也曾因迷路被送到第六警分局金華派出所的紀錄，才查出老婦人真實姓名，立即通知家屬將老婦人接回。

原來80歲龔姓老婦人近年有輕微失智，2日早上自行搭車從家中離開，家人打算若老婦人晚間還未返家，就要通報警方協尋，未料還沒報案就先接到警方電話，感謝警方盡責的協尋，避免讓老婦人迷失街頭。

警方建議，若家中有60歲以上認知障礙之民眾，可至區公所辦愛心手鍊，以供確認身分或至派出所以指紋建檔，讓警方可即時快速搜尋資料協助失智老人回家。

(中時 )