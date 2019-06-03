成都飛機公司製造的殲-20在珠海航展會飛行表演

中共自3年前開始將少量殲-20戰機交付空軍試用後，生產殲-20的速度日漸加快，由於事涉軍事機密，中共從未正式公布殲-20的生產進度與速度，但軍事專家去年從相關的公開資料估計約可年產25架。近日陸媒，去年底中共已裝備約28架殲-20戰機，預計到今年底裝備的數量可達60架，明年將達到總數百架殲-20，量產速度已達每年40架規模。

《新浪軍事》引述一張據稱是近期曝光的衛星照片指出，照片顯示2架戰機已噴塗制式隱形塗料的新出廠殲-20戰機。不過由於殲-20戰機是中共空軍目前最先進的戰機，有關於它的一切設備性能資料、生產裝備計畫都屬於軍事絕密資訊，外界無從得知，所以生產殲-20戰機需要多長的時間也不為外界所知。

據稱是2架已完成隱形塗裝的新出廠殲-20戰機衛星照片。（圖／新浪軍事）

報導指出，殲-20戰機在2011年首飛，2016年開始交付部隊小批量試用，到2018年底中共空軍大約裝備了28架。2019年初中共空軍在東部戰區組建了首個殲-20作戰旅，一般估計中共空軍的航空兵作戰旅大約擁有32架戰鬥機，這樣到2019年底，中共空軍裝備殲-20戰鬥機數量應該會超過60架，到2020年裝備總量會超過一百架以上。

報導表示，稍早前網上曾指在成都飛機工業集團的殲-20戰機生產線已有3條全速生產，第4條也即將開通，但都未獲官方證實。而如今的戰機在技術上更為先進，設備上更加複雜，生產周期亦相對拉長。若以美國F-35為例，2017年交付數量是66架，2018年提高到91架，預計2019年交付總數會超過130架，2023年甚至可達到更高的年產160架規模。

外媒對此曾估計說，中共殲-20的量產速度可能超出外界想像，目前速度雖然趕不上軍火生產力強大的美國，但其從無到有的生產速度也足以讓人吃驚。去年從中共殲-20組建作戰旅的速度判斷，每年的產量大約在25架左右，如果中共再擴增殲-20戰機的生產線，殲-20隱身戰機的年產量將可能超過40架。不過，殲-20的生產速度固然提升，但使用渦扇-15發動機的問題仍未全部解決，如果繼續使用AL-31M2或渦扇-10C發動機，性能上離設計目標尚有距離，其量產速度亦將受到一定程度的制約。

(中時電子報)