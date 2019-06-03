女星蔡淑臻今（3）日出席雲林「YUNLIN STAR旅遊大使我可以」報名起跑記者會，自曝她自己和雲林緣分深厚，2009年第一部電影就是在雲林拍攝。她也表示和男友李沛旭愛情長跑多年感情穩定，目前都還「住一起」，昨天有點中暑現象，沛旭還貼心幫她買運動飲料，破解分手傳言。
蔡淑臻代言雲林旅遊，她表示雲林有很多觀光美景，她最想去的地方是天空之橋，她說，「看很多照片好美，我想去那邊拍拍照，拍網紅照，還有劍湖山，我應該跟雲林人聊天討教一下。」
她的第一部電影《練.戀.舞》就是在雲林拍攝，在雲林待了一個月，她說：「可惜那時候每天都在拍戲，沒有好好觀光，剛好趁這次機會來了解，對我來說雲林就是充滿清新跟鄉村的氣息。」
她也透露出國旅遊的旅伴依舊是李沛旭，她說：「旅遊通常都我規畫，他苦力，有些地方沒人扛行李走不了，2年前我們去長灘島，我們搭螃蟹船，在那邊真的不好走，需要一個扛行李的。」除了表示李沛旭是專業挑夫外，也透露目前兩人還住一起，昨天李沛旭更貼心幫她買運動飲料呢。
(中時電子報)
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