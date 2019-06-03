台中市龍井區新建東海活動中心空間太小，里民3日到新活動中心前抗議。（黃國峰攝）

台中市龍井區新建東海活動中心空間太小，在活動中心教桌球的陳老師指出，這裡百二張桌球桌就滿了，還不算其他活動需要的空間。（黃國峰攝）

台中市龍井區新建東海活動中心空間太小，里民指出舊活動中心有70坪（如圖）一樓作為一般里民活動場所。（黃國峰攝）

台中市龍井區新建東海活動中心空間太小，教桌球的陳老師說舊活動中心二樓可擺3張桌球桌（如圖）。（黃國峰攝）

台中市龍井區東海里新建東海活動中心7月1日就要移交，但新活動中心只有37坪，比舊的活動中心70坪還小很多，20多個東海里民3日齊聚新活動中心前表達不滿，台中市議員陳世凱也到場聽取里民訴求，表示市府罔顧市民權益，中市民政局表示，市府後續將視實際使用情形，研議是否於新活動中心增設樓層，因應里民需求。

東海里民3日七嘴八舌的指出，舊活動中心70坪都不敷使用了，現在新的連一半都不到，以後是要怎麼用，希望能擴建，且擴建時舊的活動中心能續租，而在活動中心教桌球的陳老師也指出，舊活動中心在2樓擺了3張球桌，樓下則是做一般如樂齡課程使用，幾乎每天都嘛在使用，現在新的活動中心約只能擺2張球桌，而且只有一層樓，肯定不夠用。

台中市議員陳世凱表示東海里民高達一萬一千人，但新的活動中心卻只有37坪，根本不敷里民使用。「盧秀燕以媽媽市長自居，卻放任此種情形發生，這在民眾眼裡看來是非常諷刺的」應該是要由原本的70坪再加37坪而不是由70坪變37坪，呼籲市府應續租現有活動中心，並設法增建新活動中心。

市府民政局表示，東海里活動中心現以租賃民宅方式，後東海里因自辦重劃，有地主新建里民活動中心回饋鄰里，預計於7月遷入新址，原有現址則不再續租。針對有里民認為搬遷後的新東海里活動中心使用空間較小，市府後續將視實際使用情形，研議是否於新活動中心增設樓層，因應里民需求。

(中時 )