大面積的石灰牆壁剝落、屋頂重量壓垮壁面，導致上方土磚大塊掉落。（巫靜婷攝）

土磚大塊掉落地面滿目瘡痍，附近熱心居民幫忙將土塊掃至一旁，讓出一條路。（巫靜婷攝）

大面積的石灰牆壁剝落、屋頂重量壓垮壁面，導致上方土磚大塊掉落。（巫靜婷攝）

土埆屋久無人居，屋內十分凌亂。（巫靜婷攝）

土埆屋外僅有1條聯外道路，能夠讓1台摩托車經過。（巫靜婷攝）

苗栗竹南在地建築史教材「蕃社土埆屋」近期因大雨沖刷，結構嚴重受損瀕臨崩塌，土牆剝落滿地殘骸，令附近居民與店家憂心忡忡，就怕天降土塊造成人員傷亡，縣府工商處表示，已發函要求屋主限期拆除，如逾期未拆將進行開罰。

竹南蕃社土埆屋久無人居，缺乏維護之下，土磚屋頂塌陷、外牆裸露如同廢墟，多年前地方團體為保存舊時代建物，自發性豎立支架加強建物穩固性，不料自今年3月起陣雨不斷，土磚經不起雨水侵蝕，出現屋頂前傾與牆面崩落的情形，近日又再度發生嚴重崩塌，用路人人心惶惶。

附近店家表示，土埆屋外僅有1條聯外道路寬度約2米，僅能夠讓1台摩托車經過，平常開店都要經過這條路，土磚大塊掉落地面滿目瘡痍，直到有熱心民眾幫忙把土塊掃至一旁，勉強有條能走的路。

因在地文化意識崛起，這棟土埆屋常融入鄉土教學，引起許多人重視，有人為公共安全贊同拆除，有人則認為應盡力修復土埆屋，保留珍貴建築工法，鎮公所建設課表示，由於這棟建物仍有屋主，修復應由屋主進行，坦言若每棟危樓都要公所處理，會造成公所財政的嚴重負擔。

縣府工商處建管科表示，針對民眾陳情土埆屋因屋頂牆面崩裂，有危害用路人安全之虞，上星期已發函告知屋主限期拆除，若未依規定時間內拆除將依法開罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰，另外，改善期間若造成人員砸傷，屋主須負全責。

(中時 )