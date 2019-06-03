惠宇建設總經理顏定滄推動共享，連社區的鍋碗瓢盆椅子都可出借，以行動力投入環保與共享理念。。（盧金足攝）

「分享綠意美景，不會少塊肉！」台中市有建商大方開放庭院，讓民眾都能進來欣賞大自然。（盧金足攝）

房地產建案的案名，就像一個人的名字，給予人第一個印象，也引發對建案有趣的故事，「山溜滴」讓民眾好奇，回頭率高，「五十七間堂」文學味十足，原來是蓋56間住戶、1座大公共設施，而且還沒有圍牆，開放大型公園與湖水給民眾休憩，連社區鍋碗瓢盆椅子都可出借，以行動力投入環保與共享理念。

兩年前「惠宇五十七間堂」開發的基地綠美化，營造森林祕境，被稱為都市桃花源，獲台中市府「第5屆都市空間設計大獎特別獎」，也成為網路打卡拍照熱門景點。

完工後延續友善鄰里，綠意盎然的庭院美景門戶大開，一度讓部分住戶不解為何要開放庭院給外人共享？惠宇建設總經理顏定滄「阿沙利」的說，「庭園供路過的民眾來欣賞，又不會少塊肉！」大家來當好鬥陣的鄰居，利人又利己。

「這就是古早時候，辦桌借碗筷、椅子的概念！」顏定滄在社區設中西合併餐具供住戶借用平台，還有賞心悅目餐桌布置服務，很多客人來家裡吃飯，不用怕餐具不夠，不必怕買太多，久久才用一次，生活做環保無所不在。

建商想建案名不只蘊含趣味也有生命故事，麗晨建設總經理王水樹新推出「山溜滴」，以家就像一座山，而「溜滴」就像風吹動樹海的聲音，實際行動將綠化落實在建築之中。

(中時 )