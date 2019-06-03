卓蘭巨峰葡萄水傷嚴重，果實紛紛轉黑腐爛。（巫靜婷攝）

卓蘭葡萄災損嚴重，相關人員3日進行會勘。（巫靜婷攝）

卓蘭葡萄果實因水傷無法發育而轉黑，農民考量成本與感染問題不敢套袋，卻可能面對晚腐病、鳥類及果蠅等侵擾。（巫靜婷攝）

埋在土壤裡的果樹氣根受損缺氧，轉從樹幹長出新根。（巫靜婷翻攝）

5月鋒面強陣雨過境造成卓蘭葡萄大面積受損，一期作總受損面達6成，是16年來最嚴重的一次，初估農損金額達2億多元，果農苦不堪言，立委徐志榮3日邀集農糧署北區分署、苗栗農改場、縣府農業處會勘，農務科長徐春良表示，將儘速向農委會申報天然災害救助，補貼農民損失。

狂雨襲台，後逢烈日曝曬，卓蘭巨峰葡萄水傷嚴重，根部泡水缺氧讓果實紛紛轉黑腐爛，又因下雨無法灑藥，露菌病上樹，果葉轉黃影響養分供給，因賣相太差又怕感染擴大，農民只好含著眼淚，連根剪去受傷的葡萄，「葡萄園裡沒有葡萄」讓農民心痛不已。

卓蘭鎮農會總幹事徐文欽指出，卓蘭葡萄一期作產值約3億5000萬元，農民將整年的收入全投資下去，不料遇天時不佳讓他們血本無歸，許多葡萄園全軍覆沒，最好的也僅剩6成，初估受損面積達300公頃，農損金額達2億多元。

不僅一期作遭殃，二期作也岌岌可危，鎮農會推廣部主任蘇春蓮表示，突逢大量雨水，讓埋在土壤裡的果樹氣根受損缺氧，轉從樹幹長出新根，影響葡萄樹發育，樹勢衰弱，花芽若分化不好將影響二期作表現，衝擊整年度收益，令人堪憂。

農糧署北區分署副分署長林美華表示，以受損面積與災損程度換算無收穫面積，卓蘭葡萄災損已符合天然災害救助標準。農務科長徐春良說，卓蘭葡萄種植面積約472公頃佔全縣9成9，總收量為8503公噸，縣府將盡速向農委會申報天然災害現金救助，每公頃約可獲得9萬元補助。

(中時 )