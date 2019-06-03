奠定役男職前訓練基礎，新北市民政局首創「役前職能教育訓練計畫」，利用役男等待入營時間，參加各項專業課程學習一技之長，今年結合役男需求首度加碼推出Line 2D電繪及室內配線等多達17個免費的證照技術課程，自即日起開放報名，預計招訓約500人。

民政局長柯慶忠表示，為紓解畢業旺季部隊收訓容量不足，市府自2017年結合勞工局推出「役前職能教育訓練計畫」，開設電腦應用類、機械操作類及中餐烹調生活類等三大類的技術類科課程。為符合役男不同的上課需求，今年也依據2377份問卷調查及開放式問卷，增設調查結果最多的LINE 2D電繪班及室內配線訓練班，讓役男更有興趣上課。

柯慶忠說，參加課程結訓後的役男，並安排入營時間，讓役男充分利用時間培養第二專長，增加職場競爭力。自開辦以來廣受役男青睞，更獲得內政部役政署「創新服務獎」肯定。已累積超過500位役男報名參加，結訓考照率更高達7成以上。

去年參加課程考取中餐烹調證照的許子修說，參加職訓課程後民政局會儘早安排學員入營服役，不僅省掉很多等待時間，還省掉外面動輒幾千甚至上萬元的培訓費用。一直對餐飲有興趣的他，有了這張烹調證照，未來希望可以和朋友合開餐飲店。

民政局提醒，役前職訓相關課程自3日起開放報名，今年相關課程增開至10月份，並首度增設周末假日班，開課前10天截止報名，額滿則提前截止。設籍新北且符合資格的役男可向轄區公所報名。

(中時 )