台北市議員高嘉瑜常在內湖區趴趴走，日前她在湖光市場尋找隱藏版美食，卻先遇到一位正妹，讓她大讚是「隱藏版女神」。高嘉瑜把2人的合照PO到臉書，並且註明該位正妹「還是單身！」PO文一出馬上讓許多網友好興奮，紛紛直呼：「我變心了！」

高嘉瑜在臉書粉專 PO 出一張照片，表示湖光市場內不僅有隱藏版美食，還有隱藏版女神。高嘉瑜讚美這位高顏值的正妹，「比明星還要美，第一次遇到就驚為天人」。最後，高嘉瑜滿足地說，「今天買了好吃的酸豇豆，還遇到無敵大美女，推薦給大家」。原來這位美女是湖光市場內攤位的店員，因為是家中事業，她逢週六才會來幫忙。高嘉瑜力邀大家到湖光市場買美食，還可以看美女。

PO文一出，馬上吸引大批網友的目光，大家把焦點聚在正妹身上，對高嘉瑜開玩笑說，「拍勢，我變心了」、「那妳輸了！對方光單身就贏妳！」、「女神換人了」，不過也有忠實粉絲表示「我還是偏愛嘉瑜」。

高嘉瑜說，湖光市場內不僅有隱藏版美食，還有隱藏版女神。（圖/翻攝自高嘉瑜 FB）

(中時電子報)